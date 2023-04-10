İsmail Saymaz'ın yeni adresini açıkladılar. Günün bomba kulisi Medyaradar’dan geldi

Halk TV'de görev alan gazeteci yazar İsmail Saymaz ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Medyaradar’ın haberine Saymaz, geçtiğimiz hafta sonu Sözcü’nün Maslak’taki binasında görüldü.

SÖZCÜ’YE GERİ DÖNÜYOR

Ziyaretin ‘transfer görüşmesi mi’ olup olmadığı merak konusuyken bir süredir Sözcü ile görüşmeler yürüttüğü de kulislerde konuşulan Saymaz’ın bu adımı ‘İş bitti, anlaşma sağlandı’ şeklinde yorumlandığı belirti.

2021 yılı Ağustos ayında Sözcü gazetesi ile yolları ayırarak Halk TV’ye transfer olan İsmail Saymaz’ın hem Sözcü gazetesinde köşe yazarlığına dönüş yapacağı hem de Sözcü TV’de yorumcu olarak görev alacağı iddia edildi.