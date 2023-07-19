Günün lafı belli oldu

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı uygulaması sebebiyle Türkiye’ye milyonlarca sığınmacı ve kaçak doldurulurken, ülkenin demografik yapısının geleceği endişe vermeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi ise geleceğe ışık tutması açısından adeta bugünün lafı olarak ilan edildi. O paylaşımda Filistin ile İsrail arasında uzun yıllardır süren anlaşmazlığın temelindeki durum anlatılırken, ‘‘kandırılan Türk Milletine hatırlatma: 1945’te İsrailliler Filistin’de mülteciydi’’ denilerek Türkiye’nin de gelecekte nasıl bir durumla karşı karşıya kalabileceğinin altı çizildi.

Filistin'e başta özellikle Avrupa'dan gelen İsrailliler, mülteci statüsünde yer almış, daha sonra sayılarının giderek artmasıyla birlikte önce toprak satın almış daha sonra de devletlerini kurmuşlardır. Bu sebeple sosyal medya kullanıcıları da Türkiye'nin göç süreci hakkında benzer ilişki kurarak endişelerini dile getirdiler.

İSRAİL-FİLİSTİN SORUNU

Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmesinin ardından Filistin toprakları olarak bilinen bu bölgenin kontrolü İngiltere'nin eline geçti.

Burada Arap çoğunluğun yanı sıra, Yahudi azınlık da yaşıyordu.

Uluslararası toplum Filistin'de Yahudiler için bir "ulusal yurt" kurma görevini İngiltere'ye verdiğinde iki halk arasındaki gerilim arttı.

Yahudiler buranın kadim toprakları olduğunu savunurken, Filistinliler buna karşı çıkıyordu.

1920'ler ve 40'lar arasında, birçoğu Avrupa'daki zulümden kaçan ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırımdan sonra bir vatan arayan Yahudilerin sayısı arttı.

Yahudiler ve Araplar arasındaki şiddetin yanı sıra İngiliz yönetimine karşı da şiddet arttı.

1947'de Birleşmiş Milletler (BM), Filistin'in ayrı Yahudi ve Arap devletlerine bölünmesini ve Kudüs'ün BM gözetiminde özel statülü ayrı bir şehir olmasını oyladı.

Bu plan Yahudi liderler tarafından kabul edildi, ancak Araplar reddettiğinden hiçbir zaman uygulanmadı.

İSRAİL’İN KURULUŞU

Sorunu çözemeyen İngiliz yönetimi 1948'de ülkeyi terk etti. Yahudi liderler İsrail devletinin kurulduğunu ilan etti.

Karar, son İngiliz birliklerinin bölgeyi terk ettiği 15 Mayıs'ta yürürlüğe girdi.

Birçok Filistinli buna karşı çıktı ve savaş başladı.

Yüz binlerce Filistinli topraklarını terk etmek zorunda kaldı ya da evlerinden zorla çıkarıldı.

Filistinliler, 15 Mayıs'ı "El Nakba" yani "Felaket" günü olarak anmaya başladı.

Savaşa komşu Arap ülkeleri de dahil oldu ve askeri birlikleri bazı bölgeleri işgal etti.

Çatışmalar ertesi yıl ateşkesle sona erdiğinde İsrail bölgenin çoğunu kontrol ediyordu.

İsrail'in kurulması, Avrupa'dan ve Yahudilerin yaşadığı Arap ülkelerinden bu topraklara büyük bir Yahudi göçüne yol açtı.