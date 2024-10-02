Güpegündüz ensesinden vurularak öldürüldü

Bursa'nın Altıparmak Caddesi'nde gerçekleşen olayda, 25 yaşındaki Hüseyin Uzun, arkadaşıyla birlikte yürürken arkasından gelen bir kişi tarafından tabancayla ensesinden vuruldu.

Kurşun, Uzun'un ensesinden girip kulağından çıkarken çevredeki bir dükkana isabet etti. Ağır yaralanan Uzun, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaydan saniyeler önce Uzun ve arkadaşının yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin 26 yaşındaki M.Ç. olduğunu tespit etti. M.Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayın, eski bir husumete dayandığı öğrenildi.