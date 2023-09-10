Güpegündüz kadını kucaklayıp kaçırdı

İstanbul’da yolda yürüyen 2 kadının yanına yanaşan araçtan inen bir kişi, saniyeler içinde kadınlardan birini kucaklayıp arabaya atarak kaçırdı.

KAYNAK: DHA
Güpegündüz kadını kucaklayıp kaçırdı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, iş yerinden çıktıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kadının yanına bir otomobil yanaştı.

Otomobilden çıkan kişi, kadını zorla otomobile bindirdi.

Arkadaşı otomobile bindirilirken, diğer kadın ise çaresizce izledi.

Otomobil hızla uzaklaşırken, diğer kadın oradan uzaklaştı.

OLAY ANBEAN KAMERADA

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler olayı gördüklerini ama kim ve neden kaçırıldığını bilmedikleri söyledi.

“ADAM ALDI KUCAĞINA ATTI ARABAYA”

Görgü tanığı Metin Topçu, "Araba geldi, bir adam aldı kucağına attı arabaya. Kadının yanındaki diğer kadın başka yöne gitti, araba başka yöne. Düğün solunun önünde oldu. Kadınlar yukarı caddeden geliyordu. Kim ve neden yaptığını bilmiyoruz" dedi.

“KİM OLDUĞUNU NEDEN OLDUĞUNU BİLMİYORUZ”

Başka bir görgü tanığı Abdullah Öz ise "Bir cip geldi, burada durdu. Sonra genç kızı, iri yapılı biri arabanın içine almaya çalıştı. Herkes ses çıkarttı sonra bir kadın sağa doğru gitti. Araçta son sürat aşağı doğru gitti. Bizim gördüğümüz bu. Kim olduğunu bilmiyoruz, neden olduğunu da bilmiyoruz" diye konuştu.

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