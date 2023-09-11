Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları Jan Asya 1 yaşına girdi

Geçen yıl kızı Jan Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne- baba olan Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebekleri Jan Asya 1 yaşına bastı. Çift çocuklarının doğum gününü aile arasında bir partiyle kutladı.

Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları Jan Asya 1 yaşına girdi

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de dünyaevine girdi.

Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, geçtiğimiz yıl da kızlarını kucaklarına almıştı.

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AİLE ARASINDA DOĞUM GÜNÜ

Ünlü çift, 1 yaşına basan kızları Jan Asya’nın doğum gününü, aile arasında bir partiyle kutladı. Jan Asya'nın 1 yaş doğum günü partisinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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"İYİ Kİ DOĞDUN AMCASININ GÜLÜ"

Barış Arduç'un kardeşi Onur Arduç da Jan Asya ile bu fotoğrafına "İyi ki doğdun amcasının gülü" notunu düştü.

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