Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları Jan Asya 1 yaşına girdi

Geçen yıl kızı Jan Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne- baba olan Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebekleri Jan Asya 1 yaşına bastı. Çift çocuklarının doğum gününü aile arasında bir partiyle kutladı.