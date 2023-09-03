Gupse Özay'dan müjde ve uyarı aynı anda

Meslektaşı Barış Arduç'la 2020 yılında dünya evine giren Gupse Özay, evliliğinin meyvesi olan Jan Asya'yı 2022 yılının Eylül ayında kucağına almıştı.

O zamandan bu yana tüm vaktini ailesine ve kızına ayıran Gupse Özay, uzun süren sessizliğini yeni bir film projesiyle bozdu.

Senaryosunu önceki filmlerinde olduğu gibi yine kendisi yazan Gupse Özay, filminin tanıtımlarına başlayacağına dair duyurusunu Instagram hesabı üzerinden esprili bir dille yaptı.

Özay şu satırları paylaştı:

"Kısa bir süre sonra yeni filmin pr, reklam, duyuru vs şeylerine başlıyorum. Sonra aman bıktık, iyi ki film çekiyorsun, bu sefer soğan yerine karpuz mu kırıcaz falan gibi tepkilerinizi görmezden gelicem. Kusura bakmayın."