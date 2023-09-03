Gupse Özay'dan müjde ve uyarı aynı anda

Uzun süren sosyal medya sessizliğini yeni film projesi için bozan oyuncu Gupse Özay, Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla filmin tanıtım çalışmalarına başladığının müjdesini verdi ve takipçilerini uyardı.

Gupse Özay'dan müjde ve uyarı aynı anda

Meslektaşı Barış Arduç'la 2020 yılında dünya evine giren Gupse Özay, evliliğinin meyvesi olan Jan Asya'yı 2022 yılının Eylül ayında kucağına almıştı.

O zamandan bu yana tüm vaktini ailesine ve kızına ayıran Gupse Özay, uzun süren sessizliğini yeni bir film projesiyle bozdu.

Senaryosunu önceki filmlerinde olduğu gibi yine kendisi yazan Gupse Özay, filminin tanıtımlarına başlayacağına dair duyurusunu Instagram hesabı üzerinden esprili bir dille yaptı.

Özay şu satırları paylaştı:

gupse-yeni-yeni.jpg

"Kısa bir süre sonra yeni filmin pr, reklam, duyuru vs şeylerine başlıyorum. Sonra aman bıktık, iyi ki film çekiyorsun, bu sefer soğan yerine karpuz mu kırıcaz falan gibi tepkilerinizi görmezden gelicem. Kusura bakmayın."

İlgili Haberler
Gupse Özay önce heyecanlandırdı sonra üzdü
Herkes Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızını konuşuyor. Anne ve babasıyla ilk kez görüntülendi
Barış Arduç eşi Gupse Özay'a aşkını haykırdı
Gupse Özay'dan 'Son 9 ayım' videosu
Öne Çıkanlar
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
Son Haberler
Bangladeş'te dang humması: 618 kişi öldü Dünya
Bangladeş'te dang humması: 618 kişi öldü
Kerkük’te sokaklar karıştı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Dünya
Kerkük’te sokaklar karıştı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı Yaşam
İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı
Virajı alamayan kavun yüklü kamyon devrildi Yaşam
Virajı alamayan kavun yüklü kamyon devrildi
CHP'de ilk ‘Perinaz Mahpeyker’ tepkisi Gamze Taşçıer'den geldi: Görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez Güncel
CHP'de ilk ‘Perinaz Mahpeyker’ tepkisi Gamze Taşçıer'den geldi: Görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez
Tırın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı Yaşam
Tırın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı