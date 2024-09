Gurbetçi Türkiye ve İngiltere’yi kıyasladı: Mirasımı satayım...

Bir gurbetçi, Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik farkları değerlendirirken çarpıcı bir kıyaslama yaptı.

Türkiye'deki hayat pahalılığının son yıllarda büyük bir artış gösterdiğini belirten gurbetçi, özellikle son iki yılda durumun giderek kötüleştiğini vurguladı.

Gurbetçi vatandaş şunları dile getirdi:

"Burası İngiltere'den pahalı. Geçen 2 senede bayağı kötü olmuş.

Ben orada bütün mirasımı satayım, bayağı ciddi para yapıyor ama burada 3 senede biter."

"Alnının teriyle geçinmesi zor" diyen gurbetçi, "1992 yılında gittim. Burada gelmek istiyorum. Ama yapamam." sözlerini kullandı.

Ayrıca vatandaş, "burada her an her şey olabilir" diyerek Türkiye'deki ekonomik belirsizliğe dikkat çekti.

Gurbetçi, insanların bu durumda nasıl geçindiklerini merak ettiğini belirtti.

Dürüst gurbetçi Türkiye'nin gerçeklerini anlattı. Yalancı gurbetçileri utandıracak sözler