Dürüst gurbetçi Türkiye'nin gerçeklerini anlattı. Yalancı gurbetçileri utandıracak sözler

Türkiye’de yaşanan enflasyonist ortamla beraber hükümet tarafından açıklanan tasarruf tedbirlerinin sadece taban, yani vatandaşlar ile sınırlı olması vatandaşların son birkaç yıldır ana gündem maddesi halinde. Henüz ilkokula giden öğrenciden 70-80’li yaşlardaki emeklilere kadar her yaş grubundan vatandaşlar yaşanan hayat pahalılığına isyan ediyor, özellikle sokak röportajlarında bu durum kendisini iyiden iyiye gösteriyor.

Kendine Muhabir adlı bir YouTube kanalı sokakta halkın nabzını tutarken bir gurbetçinin mevcut ekonomi hakkındaki sözleri sosyal medyada viral oldu. Gurbetçi olduğunu ve yılın 6 ayı yurt dışında yaşadığını, 50 yıl yurt dışını gördüğünü ifade eden bir vatandaş 73 yaşında olduğunu ve hayatı boyunca bu denli bir pahalılık görmediğini açıkladı.

TÜİK’in açıkladığı zam oranının gerçeklik ile alakası olmadığını ve suçun yöneticilerde olduğunu söyleyen vatandaş yöneticilerin vatandaşların parası ile Mercedes’lere bindiğini aktaran vatandaşa “Genelde gurbetçiler bu şekilde konuşmaz. Şaşırdım…” ifadesini kullanan muhabire yanıt veren Gurbetçi “Kardeşim olmaz bu ya. Bu kadar zam kesinlikle olmaz.”

Gurbetçinin ifadeleri şu şekilde oldu:

“-Türkiye'de gündem sürekli değişiyor biliyorsunuz. Bir vatandaş olarak sizin gündeminizde ne var? Bunu soruyorum.

Benim gündemimde hepsi var böyle. Bu ne ya? Ben 73 yaşındayım. Ben bu kadar pahalılık ne gördüm ne böyle de yönetim gördüm. Bu yaşa kadar, bu yaşa kadar hiç görmedim. Kesinlikle görmedim, istersen Silivri'ye götür. Görmedim arkadaş görmedim.

Bu kadar şey mi olur ya? TüÜİK açıklıyor bilmem kaç zam. Çarşıya iniyorsun %200 zam. Alakası hiç yok. İki yıl önce 135 liraya aldığım ev tüpü çıkmış 800 liraya.

-Biz bunları niye yaşıyoruz abi?

Vallahi yöneticilere sorun bunu onlar nasıl yönetiyor? Biraz daha tozpembe açıklamalar yapıyorlar. Gidin o siyah Mercedesleri görün nerelerde geziyorlar Senin benim parayla.

Herkes kısacak doğru. Ekonomi yapalım da biraz da onlar kıssın yukarıdakiler. Yukarıdakiler Mercedes alıyor arkadaş. Müdürse kendi alsın kendi şeyini. 50 yıldır yurt dışındayım ben. Daha resmi plakalı araç görmedim Bizim şeyde. kendi arabasıyla gelirdi bizim belediye başkanı.

Gurbetçiyim ben. 6 ay buradayım. 6 ay yurt dışındayım.

-Gurbetçiler genelde böyle konuşmuyor şaşırdım.

Kardeşim olmaz bu ya. Bu kadar zam kesinlikle olmaz.”