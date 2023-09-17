Gurbetçiler uçak biletlerini pahalı buldu geriye arabayla döndü

Gurbetçiler, haziran ayında okulların tatil olmasıyla birlikte, yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye geldi.

Sınır kapılarında yoğunluklar oluşurken gurbetçiler en çok Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih etti.

Sınır kapılarındaki yoğunluk Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün verilerine yansıdı. Buna göre, bu sene 22 Haziran-10 Eylül tarihleri arasında, son 5 yılın en yoğun yolcu giriş ve çıkış rakamlarına ulaşıldı. Bu yıl 27 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Türkiye’ye 646 bin 896 araçla 2 milyon 628 bin 291 yolcu giriş yaparken, Türkiye’den 619 bin 499 araçla, 2 milyon 550 bin 161 yolcu çıktı.

"BİLET FİYATLARI YÜKSEK"

Almanya’ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen Gazi Sarı, “İzmir’e, Alaçatı’ya, Çeşme’ye gittik, İstanbul’a gittik, düğünlerimiz vardı. Şimdi dönüş başladı. Haftaya işbaşı yapacağız. Bu yıl kara yoluyla gidiş ve gelişlerin çok oluşunu, uçak biletlerinin pahalılığına bağlıyorum. O yüzden çoğu insan arabayı tercih ediyor” dedi.

Ankara’dan gelip Almanya’ya dönen Cemal Çuhadar da “Tüm Türkiye’yi gezdim, şimdi geri dönüyorum. Memleket çok güzeldi, özlemişiz. Şimdi mecburen gideceğiz. Bilet fiyatları biraz yüksek, o nedenle çoğu kişi uçak yerine arabalarıyla gelmeyi tercih ediyor” diye konuştu.

SON 5 YILIN VERİLERİ

Son beş yılda 27 Haziran- 15 Eylül tarihleri arasında Türkiye’deki sınır kapılarından ülkeye giren ve çıkan yolcu sayıları şöyle:

2019’da Türkiye’ye 517 bin 225 araçla 2 milyon 172 bin 306 yolcu giriş yaparken, 513 bin 177 araçla, 2 milyon 143 bin 281 yolcu çıkış yaptı.

2020’de 174 bin 723 araçla 732 bin 946 yolcu giriş yaparken, 163 bin 079 araçla 710 bin 934 kişi çıkış yaptı.

2021’de 437 bin 558 araçla 1 milyon 735 bin 448 yolcu girişi olurken, 409 bin araçla 1 milyon 690 bin 367 kişi çıktı.

2023'te giriş ve çıkışlar 2,5 milyonu aştı

2022’de 592 bin 552 araçla 2 milyon 444 bin 824 kişi giriş yaptı, 570 bin 287 araçla 2 milyon 407 bin 243 kişi çıktı.

2023’ün aynı döneminde Türkiye’ye 646 bin 896 araçla 2 milyon 628 bin 291 yolcu giriş yaparken, 619 bin 499 araçla, 2 milyon 550 bin 161 yolcu çıkışı oldu.