Gurbetçilerin bulunduğu otomobil devrildi: 4 yaralı

Antalya'da gurbetçilerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Gurbetçilerin bulunduğu otomobil devrildi: 4 yaralı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Antalya'nın Akseki ilçesinde, gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Akseki'den Manavgat istikametine giden Ali İhsan Demirtaş'ın kullandığı MAKDD 123 Almanya plakalı otomobil, Devrent Boğazı mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Fatma Demirtaş, Dilek Yapıcı, Cansu Şirin Yapıcı ve Leyla Yapıcı Vandeloo yaralanırken, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Manavgat Devlet Hastanesine sevk etti.

Jandarma ekibi de kaza yerine gelerek inceleme yaptı.

Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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