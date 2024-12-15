Gurbetçilerin kuyruk çilesi sona eriyor! 1 Ocak’ta resmen yürürlüğe giriyor…

Düzenleme: Kaynak: Artı49
Gurbetçilerin kuyruk çilesi sona eriyor! 1 Ocak’ta resmen yürürlüğe giriyor…

Kapıkule'ye kadar sınır kontrolleri yapılmayacak. Avrupa'dan Türkiye'ye arabayla seyahat eden gurbetçiler için "işkence" resmen bitecek.

2025 yılından itibaren, Kapıkule'ye kadar sınır kontrolü gerçekleşmeyecek. Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen Bölgesi'ne tam zamanlı üye olmasıyla beraber, Avrupa'dan Türkiye'ye arabayla seyahat eden gurbetçiler için "işkence" bitecek.

Romanya ve Bulgaristan aSchengen Bölgesi'ne tam zamanlı üye olma işlemlerinde sona gelindi. Avrupa Komisyonu'nun her iki ülkeyi de katılmaya hazır ilan ettiği süreç bitti. 1 Ocak 2025 itibariyle iki ülkede Schengen Alanı'na tam zamanlı üyelikler olacak.

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KAPIKULE’YE KADAR SINIR KONTROLÜ OLMAYACAK

Kısacası artık Romanya ve Bulgaristan, üye ülkeler arasında pasaportsuz yol geçişleri olacak. Bundan en çok yararlanan ise gurbetçiler yararlanacak. Avrupa'dan Türkiye'ye arabayla seyahat eden gurbetçiler Kapıkule’ye kadar geçişlerde rahatlık yaşayacak. 2025 yılından itibaren, Kapıkule'ye kadar sınır kontrolü olmayacak

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