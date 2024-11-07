Gurbetçinin evini arılar bastı

Kaynak: İHA
Gurbetçinin evini arılar bastı

Yurt dışında yaşayan ve tatil için Antalya'daki yazlık evine gelen Hediye Acar Grothe bahçesinde arı kolonisiyle karşılaştı. İhbar üzerine eve gelen arıları toplayıp İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde yurt dışında yaşayan kadın, tatil için Boğazkent Mahallesi'nde bulunan yazlığına geldi. Bahçesindeki ağaçları sulamak için pompayı çalıştırmak isterken, yuva yapan arı kolonisiyle karşılaşan kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arıları kovanlara taşıyıp Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

aw324178-01.jpg

İlk anda korktuğunu anlatan Hediye Acar Grothe, bahçesine yuva yapan arıların ölmemesi için birkaç gün ağaçlarını sulamadığını söyledi. Grothe, "Arıları öldürmek istemedik. Birkaç gün bekledik giderler mi diye, gitmediler. Daha sonra zabıtadan yardım istedik" dedi.

İhbarı değerlendiren gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arı kolonisini kovanlara yerleştirip güvenilir alana sevk ederek, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

aw324178-03.jpg

Hediye Acar Grothe, “Yurt dışında yaşıyoruz. Tatil amaçlı geldik. Geldiğimizde bahçede bu arıları gördük. Öldürmek istemedik. Birkaç gün bekledik giderler mi diye gitmediler. Ağaçlarımızı sulayamadık. Zabıtayı aradık ve tardım istedik. Arı kolonisini kurtarmış olduk, öldürmeden çıkarıyoruz arıları” şeklinde konuştu.

aw324178-02.jpg

Son Haberler
Mesut Bakkal: "Derbiye yakışır bir oyun oynamak istiyoruz"
Mesut Bakkal: "Derbiye yakışır bir oyun oynamak istiyoruz"
Volkan Demir: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mali bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması, kamu güvenini ciddi şekilde sarsabilir
Volkan Demir: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mali bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması, kamu güvenini ciddi şekilde sarsabilir
İzmirli milli sörfçüler uluslararası şampiyonalardan ödülle döndü
İzmirli milli sörfçüler uluslararası şampiyonalardan ödülle döndü
Türbe Dede Pilav Günü etkinliği düzenlendi
Türbe Dede Pilav Günü etkinliği düzenlendi
Kebapçıya silahlı saldırıya 2 şüpheli tutuklama
Kebapçıya silahlı saldırıya 2 şüpheli tutuklama