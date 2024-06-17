Gürcistan milli takımı için 4 bin kilometre yol yaptı. Hediyesi bakın ne oldu

Düzenleme: Aytunç Akın
Gürcistan milli takımı için 4 bin kilometre yol yaptı. Hediyesi bakın ne oldu

Gürcü kurye Shadiman Kharshiladze, Tiflis'ten yola çıktı ve 4 bin kilometre yol yaparak Düsseldorf'a vardı. Gürcistan milli takımına bayrak hediye etti.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor.

A Milli Takım, yarın F Grubu'nun açılış maçında Gürcistan ile karşılaşacak.

Mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak ve BVB Stadion Dortmund'da oynanacak.

Türkiye'nin rakibi Gürcistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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TAM 4000 KİLOMETRE YOL YAPTI!
Gürcü kurye Shadiman Kharshiladze, Gürcistan bayrağını Tiflis’ten Düsseldorf’a motosiklet ile giderek milli takım kampına teslim etti.

Kharshiladze, tam 12 gün yol yaptı ve 7 ülke geçti.

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Motorsikleti ile tam 4 bin kilometre yol yaptı.

Kurye bayrağı teslim ettikten sonra futbolcular bayrak ile fotoğraf çekildi.

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Ardından Kharshiladze'ye teşekkür amaçlı tüm takımın imzaladığı bir forma hediye edildi.

Gürcü taraftar, Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve Almanya ile sınırları geçti.

Shadiman Kharshiladze'nin yaptığı bu hareket takdir toplarken, çılgınlık olarak nitelendirildi.

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