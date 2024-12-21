Gürcistan'da AB yanlısı binlerce kişi Tiflis sokaklarında yürüdü

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028'e kadar gündeme getirmeme kararına karşı başlatılan gösteriler, 24. gününde devam etti.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden başkente gelenlerin de katılımıyla gün boyunca Tiflis'in sokaklarında yürüyüş yapıldı, hükümetin AB ile ilgili kararı protesto edildi.

Gece saatlerinde ise kentin merkezindeki parlamento binasına yürüyen göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Bazı göstericiler temsil ettikleri bölgelere ait giysiler giydi, aksesuarlar taktı, bazıları da Gürcistan ile AB bayrakları taşıdı.

Bir Gürcü dans topluluğunu temsil eden dansçılar, Şota Rustavelli Caddesi'nde performans sundu.

Parlamentonun önünde toplanan binlerce kişi, dansçıları alkışlarla karşıladı.

Göstericiler, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili: Durumdan tek çıkış yolu seçimlerin yenilenmesidir

Öte yandan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'daki gelişmeleri ele almak amacıyla hükümet temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Zurabişvili, bugün muhalefetle bir araya geldiğini belirterek, "tek çıkış yolu seçimlerin yenilenmesi" dedi ve parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısını tekrarladı.

GÜRCİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

AB, ABD, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.