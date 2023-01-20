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Balkondan ateş açtı 5 kişiyi öldürdü 5 kişiyi yaraladı

Gürcistan'ın Sagarejo kentinde asker olduğu öğrenilen bir saldırganın apartmanın balkonundan ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı saldırganın olay sonrası intihar ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 09:49
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Gürcistan'da bir kişi balkondan ateş açtı. 5 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Balkondan ateş açtı 5 kişiyi öldürdü 5 kişiyi yaraladı
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Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sagarejo kentinde 49 yaşındaki saldırganın, yaşadığı apartmanın balkonundan silahla ateş açtığı duyuruldu.Açıklamada, olayda 4 sivil ile bir polisin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Güvenlik güçlerinin saldırganın evine operasyon düzenlediği aktarılan açıklamada, zanlının polisler gelmeden intihar ettiği aktarıldı.

Olay yerine gelen Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, sivillere ve polise ateş açan saldırganın 2006'dan 2021'e kadar Gürcistan Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını ifade etti.

Saldırganın evinde ölü bulunduğunu dile getiren Gomelauri, "Özel kuvvetler geldi olay yerine. Ateşkes çağrısı yaptılar. Saldırgan, birkaç kez daha ateş açtı. Özel kuvvetler kapıyı açtığında bir silah sesi daha geldi. Yatakta yatıyordu saldırgan ve silah da yanındaydı. Bu personelimiz tarafından görüldü" diye konuştu.Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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