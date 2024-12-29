Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı krizi: Kavelaşvili görevde, Zurabişvili direniyor

Gürcistan'da, 14 Aralık'ta 300 kişilik bir komisyon tarafından seçilen Mikheil Kavelaşvili, başkent Tiflis'teki Parlamento binasında düzenlenen törende yemin ederek ülkenin 6. Cumhurbaşkanı olarak görevine başladı. Eski futbolcu ve milletvekili Kavelaşvili, görevi devraldığı törende yaptığı konuşmada, Gürcistan'ın kalkınması, refahı ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna yönelik kararlı adımlar atacaklarını vurguladı.

Öte yandan, eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamento seçimlerini tanımadığını açıklayarak, Kavelaşvili'yi meşru bir Cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğini duyurdu.

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Zurabişvili, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı boşaltacağını ancak görevine "dışarıdan" devam edeceğini belirtti. Bunun üzerine, Zurabişvili'nin destekçileri ve hükümet karşıtı göstericiler tekrar parlamento önünde toplanarak, seçimlerin yenilenmesi talebini yineledi.

Kavelaşvili, Gürcü Hayali Partisi'nin adayı olarak 300 kişilik Seçim Kurulu'ndan 224 "evet" oyu alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Ancak, Gürcistan'daki iç siyasi gerilimler devam ediyor ve AB ile ABD, hükümetin seçimleri ve parlamento sürecini meşru görmüyor.

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