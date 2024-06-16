Gürcistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde camiyi ve önündeki sokağı doldurarak bayram namazını kıldı.

Namaz öncesinde Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay bir konuşma yaparak herkesin bayramını kutladı. Orbay, Kurban Bayramı'nın huzur ve sağlık getirmesini dileyerek, "Başta Gazze'deki masum halk olmak üzere tüm dünyada bu bayram vesilesi ile barışın hakim olmasını canı gönülden yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

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Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl ve Tiflis Cuma Camisi İmamı Şirhan Çobanov da camide vaazlar verdi. Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov ise bayram namazını kıldırdı.

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Cemaat, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.