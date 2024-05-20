Gürcistan'daki iktidar partisi veto edilen yasa için son kozunu oynayacak

Gürcistan Parlamentosu başkanı ve iktidardaki Georgian Dream Partisi’nin üyesi Şalva Papuashvili, bugün yaptığı bir açıklamada partinin Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili'nin tartışmalı yabancı ajanlar yasasını vetosunu geçersiz kılmayı planladığını duyurdu.

Gürcistan'ın batı yanlısı cumhurbaşkanı ve Gürcü Rüyası'nın siyasi muhalifi Zourabichvili, yasayı 18 Mayıs'ta veto etti. Ancak hükümetin parlamentoda yasayı geçersiz kılacak kadar büyük bir çoğunluğu var. Tasarı, dış finansman alan kuruluşların "yabancı ajanlar" olarak yaftalanmasını ön görüyor ve Kremlin rejimini eleştirenleri bastırmak için kullanılan baskıcı Rus mevzuatını yansıtıyor.

17 Mayıs'ta açıklanan yasa değişikliği, yasanın kapsamını "yabancı bir gücün çıkarlarına hizmet eden" sözde eylemleri hakkında bilgi vermesi gereken özel kişileri de kapsayacak şekilde genişletiyor. Eğer yasa geçerse, yabancı ajanlıkla suçlananlar 5.000 Gürcistan larisi yani yaklaşık 1.800 dolarlık bir para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Papuashvili, parlamentonun önümüzdeki hafta vetoyu geçersiz kılmak için oylama yapmayı planladığını söylese de kesin bir tarih zikretmedi. Başbakan Irakli Kobakhidze, Zourabichvili'nin yasayı veto etmesini eleştirerek bu tavrın sağlıklı tartışma alanını tamamen kapattığını belirtti. Pek çok muhalif milletvekilinin parlamento binasına girişi polis tarafından engellendiğinden parlamentonun hukuk komitesinin tasarıyı değerlendirmesi yalnızca bir dakika sürdü.

Yasanın önünde hala potansiyel engeller, yani yargının olası incelemesi var. Vetosunun gerekçesi hakkında konuşan Zourabichvili, yabancı ajanlar yasasının, taslakta yer alan sivil hakların birçok temel yönüne aykırı olarak Gürcistan anayasasını ihlal ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca bunun, hükümeti Avrupa-Atlantik entegrasyonu arayışına girmeye zorlayan anayasanın 78. maddesine de aykırı olduğunu savundu.

Hükümetin yargı üzerindeki kontrolü nedeniyle eleştirmenler, mahkemelerin yasanın çıkmasını engelleme ihtimalini düşük görüyor. Adı açıklanmayan bir AB yetkilisi Financial Times'a verdiği bir demeçte "yabancı ajanlar" yasasını yürürlüğe koyması halinde Avrupa Birliği'nin, Gürcistan'ın üyelik sürecini donduracağını söylemişti.

Başkent Tiflis başta olmak üzere, Gürcistan genelinde yasaya karşı protestolar devam ediyor. Kobakhidze ve diğer iktidar partisi üyeleri protestolar hakkında defalarca ağır tenkitlerde bulunmuşlardı. Hatta bazı vekiller protestoların hükümeti devirme amacı taşıdığını bile iddia etmişlerdi.

Kobakhidze de 20 Mayıs yaptığı açıklamada sokak olaylarının "Gürcistan'ın Ukraynalaştırılmasına" yol açmak üzere organize edildiğini iddia etmişti. Başbakan, Nisan ayında Gürcistan'ı "Ukraynalaşmaya" karşı savunmak için yabancı ajanlar yasasına ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi. İktidardaki Georgian Dream Partisi üyeleri neredeyse her gün 2008 Rus-Gürcistan Savaşı'nı gündeme getiriyor. Gürcüler için tam bir travma olan 2008’deki savaş, iktidar üyeleri ve taraftarlarınca Batı'nın Gürcistan'ı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgaline dahil etmeye çalışması olarak kabul ediliyor.