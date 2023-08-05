Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda can kaybı her geçen saat yükseliyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; bölgede 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına 400 kişi katılıyor

İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 3 Ağustos’ta Şovi’de meydana gelen toprak kaymasından sonra bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamada, yaklaşık 400 kişilik arama kurtarma ekibi, polis ile ordu mensuplarının katıldığı, havadan da helikopterlerle desteklenen çalışmalarda şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Kayıplar arasında çocuklar da var

İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azaraşvili, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıplar arasında çocukların da olduğunu söyledi. Azaraşvili, “Kayıplar arasında maalesef çocuklar var, 7 veya 8 çocuk var.” dedi.

Gürcistan’da ulusal yas ilan edildi

Şovi’deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos’ta “ulusal yas” ilan edildiğini açıkladı. Garibaşvili, olayın sorumlularının bulunacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını sözlerine ekledi.