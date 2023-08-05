Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda can kaybı her geçen saat yükseliyor

Gürcistan’ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesindeki Şovi tatil beldesinde iki gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle ölenlerin sayısı 17’ye çıktı.

KAYNAK: AA
Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda can kaybı her geçen saat yükseliyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; bölgede 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına 400 kişi katılıyor

İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 3 Ağustos’ta Şovi’de meydana gelen toprak kaymasından sonra bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamada, yaklaşık 400 kişilik arama kurtarma ekibi, polis ile ordu mensuplarının katıldığı, havadan da helikopterlerle desteklenen çalışmalarda şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Kayıplar arasında çocuklar da var

İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azaraşvili, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıplar arasında çocukların da olduğunu söyledi. Azaraşvili, “Kayıplar arasında maalesef çocuklar var, 7 veya 8 çocuk var.” dedi.

Gürcistan’da ulusal yas ilan edildi

Şovi’deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos’ta “ulusal yas” ilan edildiğini açıkladı. Garibaşvili, olayın sorumlularının bulunacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını sözlerine ekledi.

gurcistan-heylan-1.jpg

gurcistan-heylan-2.jpg

gurcistan-heylan-3.jpg

gurcistan-heylan-4.jpg

gurcistan-heylan-5.jpg

gurcistan-heylan-6.jpg

gurcistan-heylan-7.jpg

gurcistan-heylan-8.jpg

gurcistan-heylan-9.jpg

gurcistan-heylan-11.jpg

Öne Çıkanlar
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Son Haberler
Erzurum’da iki ayrı düğünde silahlı ve bıçaklı kavga. Çok sayıda yaralı ve gözaltı Güncel
Erzurum’da iki ayrı düğünde silahlı ve bıçaklı kavga. Çok sayıda yaralı ve gözaltı
Bodrum Bale Festivali 20’nci yılında sanatseverleri büyüledi Kültür Sanat
Bodrum Bale Festivali 20’nci yılında sanatseverleri büyüledi
Sahil Güvenlik’ten kaçak göçmen operasyonu. 392 kişi kurtarıldı, 1 şüpheli yakalandı Güncel
Sahil Güvenlik’ten kaçak göçmen operasyonu. 392 kişi kurtarıldı, 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Efes'te sakatlık şoku Spor
Anadolu Efes'te sakatlık şoku
Midyat’ta kayıp çocuk komşu evin bahçesinde uyurken bulundu Güncel
Midyat’ta kayıp çocuk komşu evin bahçesinde uyurken bulundu
Hafta sonu da kavurucu geçecek. Deve bayıltan sıcaklar daha ne kadar sürecek? Güncel
Hafta sonu da kavurucu geçecek. Deve bayıltan sıcaklar daha ne kadar sürecek?
Meksika’da futbol maçında silahlı saldırı. 4 ölü, çok sayıda yaralı Dünya
Meksika’da futbol maçında silahlı saldırı. 4 ölü, çok sayıda yaralı