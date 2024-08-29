Gürsel Tekin fiyatları görünce peynirci dükkanını kuyumcu sandı

Ülkemizde ekonomik krize neden olan Nas politikası A’dan Z’ye hemen her kalemde fiyatların fahiş şekilde artmasına neden oldu. Bu fiyat artışları nedeni ile eskiden elde kalan gıda ürünleri fakirlere ücretsiz bir şekilde verilirken artık elde kalan ürünlerde ücretli bir şekilde satılmaya başlandı.

CHP’de uzun yıllar siyaset yapan Gürsel Tekin’de bu konuya dikkat çekmek için bir peynirci dükkanını ziyaret etti. Daha ilk girişinde fiyatları görünce kuyumcu dükkanı benzetmesinde bulunan Tekin eline küçük bir poşet içerisinde kırık peynir aldı ve fiyatını sordu. Peynirci de kırık peynirin kilosunun 180 lira olduğunu söyledi.

Gürsel Tekin, eskiden akşamları ihtiyaç sahibi kimselere bedavaya verilen kırık peynirin artık 180 lira kilo ücreti ile satılmasını gözler önüne serdi.