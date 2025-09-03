Gürsel Tekin hakkında çok konuşulacak bomba iddia! Kayyum olarak atanmıştı…

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne yönelik mahkeme kararının yankıları sürüyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’teki CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine geçici bir yönetim atadı. Mahkeme, davacı Özlem Erkan’ın dilekçesinde sunduğu “tedbir kararı halinde kayyum olarak atanması için liste”yi dikkate alarak, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin’i geçici yönetimin başına getirdi. Ancak, iddiaya göre;Tekin’in aidat ödemesini karardan bir gün önce yapması gündem oldu.

AİDAT ÖDEMESİYLE GELEN TARTIŞMA

Halk TV’nin haberine göre, Gürsel Tekin, 2024’te CHP’den istifa ettiğini açıklamış olmasına rağmen, resmi üyelik işlemlerini tamamlamamıştı. Şaşırtıcı bir şekilde, mahkeme kararından yalnızca bir gün önce, yani 26 Ağustos 2025’te, parti üyeliğini aktif tutmak için üyelik aidatını yatırdığı iddia edildi. Bu durum, Tekin’in kayyum olarak atanmasının zamanlaması ve siyasi niyetleriyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

PARTİDEN SERT TEPKİLER

CHP Genel Merkezi ve parti yöneticileri, mahkeme kararına sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısının ardından Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyurdu, ancak Tekin’in savunma hakkı tanınmadan alınan bu kararın hukuken geçersiz olduğunu savunduğu öğrenildi. CHP’liler, kararın siyasi bir müdahale olduğunu ve yargının siyasallaştığını öne sürerek, hem hukuki hem de siyasi yollarla itiraz sürecini başlattı. Özgür Çelik, “CHP halktır, baba ocağıdır, teslim alınamaz” diyerek kararın meşruiyetini sorguladı.

GÜRSEL TEKİN’DEN SAVUNMA: “BEN CHP’LİYİM!”

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan Gürsel Tekin, ihraç kararına karşı çıktı: “MYK’nın Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkiyle bu kararın alınması hukuken geçerli değil. Savunma hakkı tanınmadan verilen ihraç kararı geçersizdir. Sayın Genel Başkan’a yanıt vermek istemem, ama ben CHP’liyim.” Tekin, görevi kabul edeceğini ve CHP’yi “adliye koridorlarından kurtararak iktidara taşıyacaklarını” belirtti.