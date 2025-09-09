Gürsel Tekin’e bu tepki medyaya yansımamıştı: Al polislerini de git

Dün CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşananlar gündemin en üst sırasında yer almaya devam ediyor. Pazar gece saatlerinden itibaren yaşanan gerginlik mahkemenin kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin’in gelişi ile doruk noktasına ulaştı. Binanın çevresinde bulunan çok sayıda polis ekibi Tekin’in içeri girebilmesi için CHP’lilere biber gazı ile müdahale etti. Tekin, dakikalarca süren müdahalenin ardından İl Başkanlığının basın odasına girdi ve burada kısa bir basın açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile görüştü. Aytekin, Gürsel Tekin’e “Buraya 5 bin polisle gelinir mi?” diyerek tepki gösterdi.

Gazeteci Murat Yekin, yazısında Aytekin ve Gürsel Tekin arasındaki görüşmeden medyaya yansımayanları kaleme aldı. Yetkin, Aytekin’in konuşmasını ““Al polislerini git” sözüyle bitirdiğini söyledi.

Murat Yetkin’in yazısından ilgili bölüm şöyle:

“8 Eylül’de CHP’nin 102’inci kuruluş yıldönümüne bir gün kala İstanbul İl Binası önünde yaşananlar CHP’nin olduğu kadar, Türkiye’nin iniş çıkışlarla dolu demokratik hayatı için de kara bir sayfa oldu.

Geçmişte CHP’de Genel Sekreterlik gibi yüksek bir görev yapan Tekin’in, tartışmalı bir mahkeme kararıyla kayyım (*) atandığı İstanbul İl Başkanlığına polis zoruyla girdiğine ve “Al Polislerini git” diye çıkarıldığına tanık olduk.

Bu son kısmını Ensar Aytekin’den dinledim. Aytekin, CHP lideri Özgür Özel’in parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

Konuşmanın bir kısmı medyaya yansıdı. Tekin, dışarıda medyaya söylediği “CHP’yi birleştirmeye geldim” mealindeki sözlerini yineleyince, Aytekin sözünü kesmiş, “5 bin polisle mi gelinir?” demişti.

Size aktaracaklarım medyaya yansımamış kısmı.

Aytekin, konuşmanın “Al polislerini git” sözüyle bittiğini söyledi.

Yaraya tuz basmaktır.

Gürsel Tekin, kırk yıllık üyesi olmakla övündüğü partisi CHP, Ekrem İmamoğlu ve belediyeler soruşturmalarıyla boğuşurken iyi bir sınav vermedi.

Daha birkaç ay önce CHP’ye kayyım olarak atanmayı onursuzluk sayarken, -gerçi kendisi kayyım olmadığını sözlük anlamıyla izaha çalışıyor- kayyım atanmayı kabul etti.

İstanbul İl Başkanlığından değil evden de çalışabileceğini söylerken binaya gideceği tarihi ilan etti.

Binaya polisle gitmeyeceğini söylediği gün, binaya polisle gitti, sonra da -koruma polislerini kast etmiyorum- polisle ayrıldı.

Kırk yıllık siyasi kariyerinin son bulduğuna değil, zirvesinde olduğuna inanıyor olabilir.

Süleyman Demirel’in meşhur lafıdır: ‘Siyasetçi, kendi söylediği yalana ilk inanan kişi olmak mecburiyetindedir.’

Eğer iktidar cephesinden Tekin üzerinden CHP’yi bölme planı yapan varsa, doğru tercih yapmış sayılmaz; ama verdiği hasar ne gizlenebilir ne inkâr edilebilir ağırlıkta.”