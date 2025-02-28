Gürültü kavgasında hıncını alamayan komşu 2 kardeşi vurdu

Kaynak: İHA
Gürültü kavgasında hıncını alamayan komşu 2 kardeşi vurdu

Aksaray’da 2 komşu arasında gürültü nedeni ile çıkan tartışmada hıncını alamayan komşu eline geçirdiği tüfekle 2 kardeşi tüfekle vurdu.

Olay Nakkaş Mahallesi 2841 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre apartmanda altlı üstlü oturan 39 yaşındaki Ö.K. ile 39 yaşındaki Y.E.Z. arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Apartmanda bir süre tartışan 2 komşunun tartışması kavgaya dönüşürken, Ö.K. evinden getirdiği tüfekle tartıştığı Y.E.Z. ve kardeşi T.K.Z.’ye ateş açtı.

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Tüfekten çıkan saçmalar 2 kardeşi de çeşitli yerlerinden yaralarken tüfek sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tüfekle 2 kardeşi yaralayan şüpheli ise olayın ardında kaçarak kayıplara karıştı. Polisin kaçan şüphelinin izini sürdüğü olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlattı.

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