Gürültü yaptı diye bıçaklar çekildi

Kaynak: İHA
Gürültü yaptı diye bıçaklar çekildi

İstanbul'dan Samsun'a tatile gelen genç kiraladığı bungalov evde gürültü yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bıçakladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'nde gece meydana geldi. İstanbul'dan tatil için 2 arkadaşıyla Samsun'a gelen 25 yaşındaki Y.Ç., bungalov ev kiralayarak arkadaşları ile kalmaya başladı. Komşular gürültü yaptıkları iddiasıyla bungalov evi kiraya vereni telefonla arayıp şikayet ettiler daha sonrasında aralarında Y.Ç ile tartışma çıktı.

Y.Ç. tartıştığı 24 yaşındaki E.Y.'yi karnından ve sırtının 2 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan E.Y. tedavi altına alındı, Y.Ç. ise kayıplara karıştı. Geceyi inşaatlarda geçiren Y.Ç., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Polisteki sorgusu tamamlanan Y.Ç bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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