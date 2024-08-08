Gururumuzsunuz Filenin Sultanları

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.
İtalya'ya 3-0 yenilen Filenin Sultanları, finale kalma şansını kaybetti.
Çekişmeli geçen ilk seti İtalya 25-22 kazandı.
İkinci sette de ağırlığını hissettiren İtalya, seti 25-19 alarak durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sete etkili başlamamıza rağmen İtalya 25-23 kazandı ve 3-0'la finale çıktı.
HEDEF BRONZ MADALYA
Sultanlar, cumartesi günü Brezilya ile üçüncülük maçına çıkacak.
Türkiye-Brezilya maçı saat 18.15'te başlayacak.
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