Gururumuzsunuz Filenin Sultanları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gururumuzsunuz Filenin Sultanları

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'ya 3-0 kaybetti ve olimpiyatlara yarı finalde veda etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

İtalya'ya 3-0 yenilen Filenin Sultanları, finale kalma şansını kaybetti.

Çekişmeli geçen ilk seti İtalya 25-22 kazandı.

İkinci sette de ağırlığını hissettiren İtalya, seti 25-19 alarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete etkili başlamamıza rağmen İtalya 25-23 kazandı ve 3-0'la finale çıktı.

HEDEF BRONZ MADALYA
Sultanlar, cumartesi günü Brezilya ile üçüncülük maçına çıkacak.

Türkiye-Brezilya maçı saat 18.15'te başlayacak.

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