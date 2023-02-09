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BM Genel Sekreteri Türkiye'deki depremler için açılan taziye defterini imzaladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan depremlerde hayatını kaybedenler için New York'ta açılan taziye defterini imzaladı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:43
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Guterres New York'ta Türkiye'deki depremler için açılan taziye defterini imzaladı

BM Genel Sekreteri Türkiye'deki depremler için açılan taziye defterini imzaladı
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Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği tarafından açılan defter için Türkevi’ne giden Guterres’i Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu karşıladı.

Guterres, taziye defterine, “Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum.” diye yazdı

Çıkışta konuşan Guterres, BM İnsanı İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths’in, Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle şu an Gaziantep’te olduğunu, oradan da Suriye’nin depremden etkilenen Halep şehrine geçeceğini söyledi.

Guterres, uluslararası ortaklarla gelecek hafta deprem için yeni bir yardım taahhüttü üzerinde çalıştıkları bilgisini de paylaşarak “BM sistemini harekete geçirmek için her şeyi yapıyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’de felaketin çok büyük olmasına rağmen ülkede BM’nin sağlam bir kapasitesi bulunduğunu kaydeden Guterres, “Suriye’de hala savaş durumu var ancak Türkiye insanı ile dayanışmamız tam.” dedi.

Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiseri olduğu dönemde Gazientep'i ziyaret ettiğini ve Türk halkının Suriyeli mültecilere karşı muazzam cömertliğine şahit olduğunu belirterek “Milyonlarca mülteci kabul edildi, korundu, her şey onlarla paylaşıldı. Bu cömert nüfus şimdi uluslararası toplum tarafından aynı dayanışmayı, aynı bağlılığı hakkediyor.” ifadelerini paylaştı.

Türkiye’yi ziyaret etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise de şu an devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle böyle bir planı olmadığını ifade eden Genel Sekreter, “Şu an önemli olan bütün operasyonları yürüten hükümete etkili bir desteğin sağlanmasıdır.” diye konuştu.

(Kaynak: AA)

 

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