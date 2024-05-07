Guterres: Refah'a kara saldırısı kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yapacağı görüşme öncesinde bir basın açıklaması düzenledi.

Daha önce yazılı olarak yaptığı açıklamada İsrail ve Hamas'a anlaşma sağlanması için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Guterres, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Guterres, Refah'a karadan yapılacak saldırının korkunç insani sonuçları olacağını ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söyledi.