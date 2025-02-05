Güvenlik devi iflas etti. 10 binlerce güvenlikçi işsiz kalabilir

Almanya'da havaalanı güvenlik hizmeti sağlayıcısı ESA Luftsicherheit & Service GmbH iflas başvurusunda bulundu. Şirketin mali sorunları, Almanya’daki birçok havalimanındaki güvenlik hizmetlerini etkiledi. On binlerce çalışanı işsiz kalma korkusu sardı.

Almanya'da faaliyet gösteren büyük bir havaalanı güvenlik hizmetleri sağlayıcısı olan ESA Luftsicherheit & Service GmbH iflas başvurusunda bulundu. Bu gelişme, Almanya’daki en az altı büyük havalimanında güvenlik hizmetlerinde aksamalara yol açtı. Charlottenburg Bölge Mahkemesi, şirketin iflas sürecine dair geçici bir prosedür başlattı ve Berlinli avukat Sebastian Laboga, iflas yöneticisi olarak görevlendirildi.

ESA Luftsicherheit & Service GmbH, güvenlik hizmetleri sunduğu Dortmund, Paderborn/Lippstadt, Lübeck, Rostock-Laage, Sylt ve Friedrichshafen gibi önemli havalimanlarında finansal sıkıntılar nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı. Şirketin mali zorlukları, özellikle 2024 yazında ödeme güçlükleri yaşamasıyla derinleşti. 2024 yılı itibarıyla pek çok sözleşme iptal edildi.

Özellikle kamu ihalelerinde agresif fiyatlandırma stratejisi, şirketin büyük mali baskılara girmesine ve bir dizi önemli havalimanındaki güvenlik anlaşmalarını kaybetmesine yol açtı. Weeze, Berlin-Brandenburg, Dresden, Erfurt ve Frankfurt-Hahn gibi büyük havalimanlarında ESA’nın güvenlik hizmetleri sona erdi.

Çalışanlar ise, maaş ödemelerinin gecikmesi nedeniyle zorluklar yaşadı. Birçok çalışan, şu anda iflas yardımları için Federal İstihdam Ajansı’na başvurmuş durumda. Bu süreçte, bazı havalimanlarında güvenlik görevlisi sayısının yetersiz kalmaması adına özel önlemler alınması bekleniyor.

Geçici iflas yöneticisi Sebastian Laboga, şirketin faaliyetlerinin bir süre daha devam edeceğini açıkladı. Ancak güvenlik hizmetlerinin devri ve bazı havalimanlarındaki belirsizlik devam etmekte.

Havaalanı güvenlik sektöründeki rekabetin, şirketin finansal zorluklarına zemin hazırladığı ve sektördeki zorlukların gelecekte daha dikkatli stratejiler gerektireceği ifade ediliyor.