Güvercinlerin yem mücadelesi kamerada

Kaynak: İHA
Güvercinlerin yem mücadelesi kamerada

Van'da aç kalan kuşlar Ahmed-i Hani Kültür Parkı çevresini mesken tutmuş halde. Binaların çatı katlarını barınak edinen güvercinler, atılan yemlere adeta akın ediyorlar.

Van'da yaklaşık 20 yıl önce buğday pazarından dolayı bölgeye alışan güvercinler, pazar yıktırılıp alan parka dönüştürülse de bölgeden ayrılmıyor. Özellikle kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler, barındıkları çatılarda esnafın yem atmasını bekliyor.

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Çevre esnafı ve vatandaşlar, aç kalan güvercinlere sahip çıkarak düzenli olarak arpa ve buğdayla besliyor. Kar yağışıyla birlikte atılan yemlere akın eden binlerce güvercinin uçuşuyla ortaya çıkan manzara görenleri büyülüyor.

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Van'daki bu eşsiz manzara, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

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"HAYVANLAR İNSANLARLA İLETİŞİMLERİNİ ÇOK GÜZEL KURUYOR"

Esnaf Rasim Elver, geçmişte bölgenin buğday pazarı olarak kullanıldığını belirtti. 1991 yılında Özalp ilçesinden Van'a geldiğini ve o dönemden bu yana güvercinlerin burada toplandığını ifade eden Elver, "Vatandaşlar her sabah aldıkları buğday torbalarıyla hayvanlara yem bırakıyor. Kuşlar, esnafın adeta göz bebeği.

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Hayvanlar insanlarla iletişimlerini çok güzel kuruyor. Buradaki kuşlara genellikle esnaf sahip çıkıyor. Yazın başka yerlere giden kuşlar, kışın buraya dönüyor.

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Bu nedenle güvercinler her kış burada toplanıyor" dedi.

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