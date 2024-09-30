Güzel Aşklar Diyarı dizisi ekibini sarsan intihar girişimi!

Kanal D’de ekrana gelen Güzel Aşklar Diyarı dizisi setinde intihar girişimi yaşandı.

Başrollerinde Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan ve Ege Kökenli gibi oyuncuların paylaştığı Güzel Aşklar Diyarı dizisi setinde intihar girişimi gerçekleşti.

Sette yaşanan korkunç olayda dizinin kostüm ekibinde asistan olarak çalışan Melek Üstündağ setteki görevi bittikten sonra ekip ile vedalaşarak ayrıldığı öğrenildi.

‘Güzel Aşklar Diyarı’nda geri sayım

Magazin Burada'nın haberine göre, Melek Üstündağ, çekimleri tamamlanan dizi setindeki görevi bitince ayrıldı. Set aracı ile köprüye yakın bir noktada araçtan indiği öğrenilen set çalışanının araçtan iner inmez kendisini köprüden attığı bildirildi.

İntihar girişiminde bulunan Üstündağ’ın ağır yaralı olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.