‘Güzel Aşklar Diyarı’nda geri sayım

Kanal D’nin yeni sezon için merakla beklenen dizisi ‘Güzel Aşklar Diyarı’nın ilk tanıtımı yayınlandı.

Özgürlüğüne düşkün inatçı bir kadın ile aile bağları çok güçlü bir erkeğin entrikalarla dolu imkânsız aşkını konu alan dizi, hareketli sahneleri ve büyüleyici çekimleriyle görsel bir şölenin işaretini verdi. Özgü Kaya’nın Deniz, Burak Berkay Akgül’ün Arhan karakterine hayat verdiği dizide ayrıca Halil Ergün ve Meltem Cumbul gibi önemli isimler de rol alıyor. Kaya ve Akgül’ün uyumu, Hâkim Alaca karakteriyle yıllar sonra setlere dönen Halil Ergün’ün ustalığı, dizi için Amerika’dan dönen Meltem Cumbul’un etkileyici oyunculuğu fragmanda dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın yazdığı, MED Yapım ve Boyut Film imzalı dizinin yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül yapıyor.

‘Dokun Bana’ya farklı yorum

Bora Gencer, 2000’li yılların unutulmaz şarkısı ‘Dokun Bana’yı cover yaparak DMC etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Gülhan Aydın’a ait şarkının düzenlemesi Sonay Yağız imzası taşıyor. Hareketli ritimleriyle öne çıkan şarkıya Turgay Ceylaner’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Bora Gencer, oldukça enerjik bir şarkı olan ‘Dokun Bana’yı kendine has tarzıyla güzel yorumlamış. Dinleyeni bol olsun.

Canfeza ve Mahir hayran bıraktı

2024-2025 televizyon sezonu, önceki akşam atv’de ilk bölümüyle ekrana gelen NGM imzalı ‘Bir Gece Masalı’ ile başladı.

Etkileyici hikâyesiyle tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC) 4 üzerinde reyting alarak 2. sırada kendine yer bulan dizi, sosyal medyada da saatlerce Trend Topic (TT) oldu. Su Burcu Yazgı Coşkun, hayat verdiği Canfeza karakteriyle kendine hayran bıraktı. Oyunculuğu büyük beğeni topladı. Bu performansını sürdürürse, onu ilerleyen günlerde daha çok konuşacak gibiyiz. Mahir rolüyle izleyici karşısına çıkan Burak Deniz ise, yine ters köşe yaparak karakterini bize âdeta yaşattı. Açıkçası, ben bu ikilinin uyumunu çok beğendim.

‘Bir Gece Masalı’, ilerleyen zamanlarda aynı gün ekrana gelecek dizilere karşı büyük bir avantaj yakaladı. Yolu açık olsun.