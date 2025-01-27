Güzel isim, sosyal medyadan düşman çatlattı

Son dönemde ünlü Rus hokey oyuncusu Sergey Plotnikov hakkında ortaya atılan dedikodular, sosyal medyada gündem oldu. Özellikle ünlü şarkıcı Anna Sedokova ile bir ilişki yaşadığına dair söylentiler, hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Ancak Plotnikov’un eşi Maria, iddialara sessiz bir şekilde yanıt verdi. Sosyal medya hesabında aile saadetlerini gösteren fotoğraflar paylaşarak, eşine olan güvenini açıkça ortaya koydu.

Son günlerde sosyal medya kullanıcıları, Sergey Plotnikov’un paylaşımlarına Sedokova ile ilgili yorumlar yaparak, iddiaların gerçek olup olmadığını sorguladı. "Sedokova ile bir ilişkiniz mi var?", "Anna sizinle yakınlaşmaya çalıştı mı?" gibi yorumlar göze çarparken, birçok kişi de Plotnikov ailesine destek verdi. Özellikle, "Maria gibi bir eşe sahipken Sergey’in başka birine bakacağını sanmıyorum" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

Öte yandan Anna Sedokova’nın adı sadece Plotnikov ile değil, skandallarla gündeme gelen futbolcu Aleksandr Kokorin ile de anılıyor. Ancak bu ilişki iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmamakta.

Anna Sedokova, geçtiğimiz ay eski eşi, basketbolcu Yanis Timma’nın ani ölümü nedeniyle zor bir dönemden geçti. Timma’nın bazı yakın arkadaşları, Sedokova’nın Timma’yı sadece maddi çıkarları için kullandığını iddia etti. Bu durum, Sedokova’nın hayranları arasında tartışmalara yol açtı.

Ayrıca, Timma’nın eski dostlarından Gatis Linins, Timma’nın bir spor kulübünden aldığı 1.5 milyon rublelik ödemeye rağmen maddi sıkıntı çektiğini öne sürdü. Bu durum, ölen sporcunun hayatının son dönemine dair soru işaretlerini artırdı.

Şimdilerde Anna Sedokova, yaşadığı zorluklarla ilgili sessizliğini koruyor ve sağlık durumuyla ilgili gözlem altında bulunuyor. Plotnikov ve Maria çifti ise bu tür söylentilere rağmen aile mutluluklarını koruyarak, dedikodulara karşı duruş sergiliyor.