Güzel oyuncu Birce Akalay'dan 'Oyuna sahip çık' paylaşımı

Başarılı oyuncu Birce Akalay 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek ''Cumhuriyet tarihinin en önemli en kritik seçiminde oylarımıza sahip çık" dedi.

Güzel oyuncu Birce Akalay'dan 'Oyuna sahip çık' paylaşımı

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kalırken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak takipçilerine çağrı yaptı. Oyuncu Birce Akalay da Twitter hesabından paylaşım yaparak "Oyuna sahip çık" diyerek takipçilerine seslendi.

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"CUMHURİYET TARİHİNİN EN KRİTİK SEÇİMİNDE OYLARIMIZA SAHİP ÇIK"

Twitter hesabından "Tercihlerimiz her ne olursa olsun, oylarımız önemli, oylarımız değerlidir. Bu sebeple ülkemizin dört yanından daha fazla gönüllüye ihtiyacımız olduğunu önemle belirtmek istedim. Sevgiler, güzel günler" sözleriyle bir video yayınlayan başarılı oyuncu, "Ben kahve severim sen çay tercihlerimiz değişiklik gösterebilir. Tıpkı 14 Mayıs'ta olacağı gibi. Ama değişmeyen tek bir gerçek var, oylarımıza sahip çıkmamız gerektiği. Cumhuriyet tarihinin en önemli en kritik seçiminde oylarımıza sahip çık, lütfen" şeklinde konuştu.

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