Güzel oyuncu hastanelik oldu! Sete ara verildi

Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş, Şahane Hayatım ve Sandık Kokusu gibi birbirinden başarılı projede yer alan ünlü oyuncu fazla spordan kalça kemiklerinde ödem oluştu.

HAYRANLARINI KORKUTTU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, set çıkışı çifte antrenman yapan Nesrin Cavadzade’nin 6 hafta istirahat ettiği ve oyuncunun yaklaşık 10 gün setten uzak kaldığı ortaya çıktı.

10 GÜN SETTEN UZAK KALDI

Temel ihtiyaçları dışında yürümesi yasak olan ünlü oyuncu, yoğun bir fizik tedavi aldı. 10 gün setten uzak kalan Cavadzade, kendisini iyi hissedince koltuk değnekleriyle işinin başına geçti.

03 Medya’nın rahat etmesi için her türlü konforu sağladığı oyuncunun hikâyesi de sağlık durumuna göre revize edildi. Sandık Kokusu dizisi 50. bölümle ekran macerasını noktalayacak.