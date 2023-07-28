Güzelim koyu 5’e bölüp yapılaşmaya açacaklar. Bakanlık kararı tartışma yarattı

Urla’nın gözle koylarından biri olan Demircili’nin kıyı kenar çizgisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden belirlendi. Kararın, bölgedeki yapılaşma planının bir parçası olduğu iddia ediliyor.

Güzelim koyu 5’e bölüp yapılaşmaya açacaklar. Bakanlık kararı tartışma yarattı

Gazete Yenigün'den Hakan Dirik'in haberine göre Urla Yağcılar Köyü sınırları içindeki Demircili koyuna ilişkin planın, iki aşamalı olarak devreye sokulduğu öne sürülüyor. Öncelikle koydaki kıyı kenar çizgisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden belirlendi. Bakanlığın kararı doğrultusunda, belediyenin aldığı karar askıya çıkarıldı.

BAKANLIK OLURU UYARINCA
Urla Belediye Başkanlığı’nın Demircili koyuyla ilgili ilanı, Başkan Yardımcısı Zeynep Turan imzasıyla 19 Temmuz’da duyuruldu. 17 Ağustos’a kadar askıda kalacak belediye başkanlığı ilanında; İzmir Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 11.07.2023 tarih ve 6834270 sayılı yazısında “Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 23.06.2003 tarih ve 6766842 sayılı yazısı ile ilçemiz Yağcılar Köyü Demircili Koyu kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli paftaları üzerine Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu’nca yapılan kıyı kenar çizgisi aktarımı, tespit ve iptal işleminin 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliğe göre incelendiği, inceleme sonucunda aktarma işleminin bakanlıkça uygun görüldüğü...” kaydediliyor. Demircili Koyu’ndaki 357 bin 306 metrekarelik alanın denizle ilişkisini belirleyen yeni kararın 20 Haziran tarihli bakanlık oluru uyarınca alındığı belirtiliyor.

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YAPILAŞMA PLANI
Yeni kıyı kenar çizgisine ilişkin alınan kararın, bölgedeki yapılaşma planının bir parçası olduğu iddia ediliyor. Kararla birlikte planın da devreye sokulacağı öne sürülüyor. İlçede en çok konuşulan konuların başında gelen proje çizimi kapsamında 8 ayrı yapılaşma bölgesi öngörülüyor. Koyun kıyı bölgesi, 48 bin 500’er metrekarelik 5 ayrı yapılaşma bölgesine ayrılıyor. Toplamda 357 bin 306 metrekarelik bölgenin “6 No’lu alan” olarak belirlenen giriş bölümü otopark yapımı için düşünülüyor. 57 bin 460 metrekarelik 7 No’lu alana marina yapılması planlanıyor. Koyun ucunda yarımada şeklinde yer alan 72 bin metrekarelik bölüm de konaklama ve sosyal tesis alanı, yani otel için ayrılmış durumda.

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