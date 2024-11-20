Güzellik kraliçesi seçilmişti! Podyumlardan yeşil sahalara

Futbola olan sevdasıyla kendini yeşil sahalara atan Çiçek, futbol hayatına Güzeltepe Doğu Gençlik ve Spor'da başladı. Profesyonel olarak futbol oynayan Çiçek, aynı zamanda modellik ve oyunculuk yapmaya başladı.

FUTBOLDAN VAZGEÇEMEDİ

2022 yılında The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nda güzellik kraliçesi seçilen Nevide Çiçek, geçen aylarda da Rusya'nın Moskova kentinde düzenlenen Miss Eurasia Güzellik Yarışması'nda 25 farklı ülkeden katılan yarışmacılar arasında 3'üncü olarak tacını giydi. Aynı zamanda dizi ve filmlerde de oyunculuk yapan Çiçek, futbol aşkından ise kopamadı.

KADIN FUTBOL KULÜBÜ'NE TRANSFER OLDU

Podyumlardaki başarısını yeşil sahalara da taşımak isteyen Nevide Çiçek, yeni sezon için 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'ne transfer oldu.

EN GENÇ KADIN BAŞKANLARDAN BİRİSİ

En genç kadın başkanlardan birisi olan Çiçek, takip ettiği antrenmanlarda da takımı hakkında hocalardan bilgi alıyor. Nevide Çiçek, takımda bir de kadın antrenörle çalışmak istiyor. Takip ettiği antrenmanlarda oyuncularla bire bir iletişim kuran Çiçek, takımına güveniyor.