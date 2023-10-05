Güzellik merkezinde kadınların saç saça baş başa kavgası

Esenyurt’ta bir güzellik merkezinde ücret ödemeden bakım seansına girmek isteyen yabancı uyruklu 2 kadın ile işyeri çalışanları saç saça baş başa birbirine girdi. Aldıkları bakım ürünlerinin de ödemesini yapmayan kadınlar işyerinden kaçtı.

KAYNAK: İHA
Güzellik merkezinde kadınların saç saça baş başa kavgası

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir güzellik salonunda meydana geldi. İddiaya göre, salona gelen yabancı uyruklu 2 kadın, işyeri sahibi ile konuşarak cilt bakımı işlemi istedi.

İşyerinden birkaç adet bakım ürünü de alan kadınlar, seans ücreti ödemeyi reddetti. Güzellik salonu sahibinden bakım seanslarını ücret almadan yapmasını isteyen kadınlar ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra işyeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirerek kadınlardan beklemelerini istedi.

Polisi beklemeden binadan ayrılmaya çalışan kadınlar ile çalışanlar arasında arbede yaşandı. 2 kadın, parasını ödemeden aldıkları ürünler ile beraber kayıplara karıştı. Olay sonrası işyeri sahibi yabancı uyruklu kadınlardan şikayetçi olurken emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, yaşanan kavga anı ise binanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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