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Güzellik merkezinde çıkan yangın panikletti

Aydın'da bir güzellik merkezinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 17:03
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Güzellik merkezinde korkutan yangın

Güzellik merkezinde çıkan yangın panikletti
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İHA'nın haberine göre, Aydın'ın Buharkent ilçesindeki bir güzellik merkezinde çıkan yangın panik oluşturdu.

Yangın, Zafer Mahallesi 5 sokak üzerinde bulunan güzellik merkezinde meydana geldi. Alevleri fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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