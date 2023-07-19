Güzellik uzmanından ‘Z’ kuşağına ürün uyarısı

Cilt bakımının her yaşta önemli olduğuna dikkat çeken güzellik Uzmanı Çiğdem Koç’tan ‘Z’ kuşağına ürün uyarısı geldi.

KAYNAK: İHA
Güzellik uzmanından ‘Z’ kuşağına ürün uyarısı

Güzellik sektöründe cilt bakımında minimalist yaklaşım anlamında kullanılan skinimalizm trend haline geldiğini kaydeden Güzellik Uzmanı Çiğdem Koç, gençlere uyarılarda bulundu.

Güzellik Uzmanı Çiğdem Koç, “Daha sağlıklı cilde sahip bir nesil yetiştirebilmemiz için Z kuşağını bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Günlük cilt bakım rutinlerini aksatmaları gerekiyor” dedi.

Z kuşağında sağlıksız cilde sahip yeni nesillerin yetiştiğini, dünyada trendlerin değiştiğini anlatan Koç, “Cildin ihtiyacını karşılayacak rutin kozmetik ürünlerin kullanılmamasından kaynaklı sağlıksız, problemli ciltlere sahip bir Z kuşağı geliyor” dedi.

“Z KUŞAĞINI BU KONUDA BİLİNÇLENDİRMELİYİZ”

Koç, tüm dünyada bunun önüne geçebilmek adına olgun tüketiciler yerine Z kuşağı hedef alınarak aktif bileşenler açışından geliştirilmiş çok daha zenginleştirilmiş bariyer koruması sağlayan kullanımlarını heveslendirecek daha az ürün satın almasını destekleyen kullanımı daha ergonomik cilt bakım ürünlerinin trend olduğunu belirtti.

Dünya ile birlikte Türkiye’de de ‘az çoktur’ yaklaşımının devam etmesini beklediğini söyleyen Koç, “Daha sağlıklı cilde sahip bir nesil yetiştirebilmemiz için Z kuşağını bu konuda bilinçlendirmenin çok önemli olduğunu günlük cilt bakım rutinlerini aksatmamaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü 2 yaralı Güncel
Otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü 2 yaralı
28 yolcu ölümden döndü Güncel
28 yolcu ölümden döndü
Kısmet 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kısmet 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?
Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? Güncel
Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir?
Sıcak havada mide-bağırsak sağlığına dikkat. Profesör uyarılarını sıraladı Sağlık
Sıcak havada mide-bağırsak sağlığına dikkat. Profesör uyarılarını sıraladı
CHP'de iki isme kapı gösterilecek. Fikret Bila açıkladı Siyaset
CHP'de iki isme kapı gösterilecek. Fikret Bila açıkladı
Üvey Anne 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Üvey Anne 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman?