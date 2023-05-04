Gwyneth Paltrow Ben Affleck ve Brad Pitt'in yatak odası performanslarını açıkladı

Gwyneth Paltrow, 90'lı yıllarda ilişki yaşadığı Brad Pitt ve Ben Affleck'i birbirleri ile kıyasladığı açıklamalarıyla gündemde. Paltrow, her iki aktörün de iyi öpüştüğünü söylerken, yatakta kimin daha iyi olduğu sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, eski sevgilileri Brad Pitt ve Ben Affleck ile yaşadığı ilişkilerini anlattı, her iki aktörü kıyasladı.

“Call Her Daddy” adlı podcast yayınında Alex Cooper'a konuk olan Paltrow, eski sevgilileri hakkında yorum yaptı, “Titanic” yıldızı Leonardo DiCaprio'nun kendisine nasıl yanaştığını ve kendisinin de onu nasıl karşılıksız bıraktığını anlattı.

50 yaşındaki Paltrow, şimdi 59 yaşında olan Brad Pitt ile 1994 yılında “Seven” filminin setinde tanıştı ve ikili kısa süre sonra sevgili oldu. Çift, 1996'da nişanlandı.

Paltrow, sette birbirlerine "Merhaba" der demez ilk görüşte aşk yaşadıklarını söyledi. Ünlü oyuncu, hala kendini çözmeye çalıştığını fark ettiği ve evlenmek için çok genç olduğunu hissettiği için 1997'de nişanı attığını anlattı.

Paltrow, “Geriye dönüp baktığımda geliştirmem gereken çok şey vardı. Pek çok yönden, 40 yaşıma kadar tam olarak kendime gelmeye başlamamıştım. Sanırım gerçekten bir çocuktum. Şu anda tanışacağım 22, 23 veya 24 yaşındaki pek çok kişiden daha fazla çocuktum" diye konuştu.

"İKİSİ DE İYİ ÖPÜŞÜYORDU"

1997 yılında Paltrow, şu an 50 yaşında olan Ben Affleck ile bir dargın bir barışık ilişki yaşamaya başladı. Çiftin ilişkisi 2000 yılında bitti.

Sunucu Alex Cooper, Paltrow ile kimin en romantik, kimin onu güldürme olasılığı yüksek olduğu ve en önemlisi, kimin daha iyi öpüştüğünün sorulduğu "Brad veya Ben" oyununu oynadı.

Paltrow, iki sevgilisini kıyaslarken, Pitt'in daha romantik ve daha iyi aktör olduğunu, Affleck'in ise daha komik olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu her iki eski sevgilisinin de iyi öpüştüğünü anlattı.

"BEN TEKNİK OLARAK MÜKEMMELDİ"

Yatakta hangisinin daha iyi olduğu sorusuna ise Paltrow'un yanıtı şöyle oldu:

"Bu çok zor. Çünkü Brad ile o zamanlar büyük kimyamız vardı, hayatımın aşkı gibiydi. Ben ise teknik olarak mükemmeldi."