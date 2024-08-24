Haaland gol olup yağdı Manchester City fark attı

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Haaland gol olup yağdı Manchester City fark attı

Manchester Cit, Ipswich Town'ı farklı yendi.

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Manchester City, kendi sahasında karşılaştığı Ipswich Town'ı farklı yendi.

Ipswich Town 7. dakikada Samuel Szmodics'le öne geçti ancak bu sevinç fazla uzun sürmedi.

Haaland, 12. dakikada beraberlik golünü atarken, 14. dakikada Kevin de Bruyne City'i 2-1 öne geçirdi.

Haaland 16 ve 88. dakikalarda 2 gol daha atınca karşılaşma Manchester City'nin 4-1 galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 6'ya yükseltti. Ipswich Town ise henüz puanla tanışamadı.

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