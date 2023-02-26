26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Guardiola Haaland ile Messi'yi karşılaştırdı: Onun takıma ihtiyacı var

Guardiola Haaland ile Messi'yi karşılaştırdı: Onun takıma ihtiyacı var

Pep Guardiola, Haaland ile Messi'yi karşılaştırdı. Haaland için "Onun takıma ihtiyacı var" dedi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 18:35
Takip Et

Haaland ile Messi karşılaştırmasında Guardiola noktayı koydu

Guardiola Haaland ile Messi'yi karşılaştırdı: Onun takıma ihtiyacı var
+
Aa
-

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımın yıldızı Erling Haaland'ı Lionel Messi ile karşılaştırdı.

"TAKIMA İHTİYACI VAR"
Norveçli forveti; Lionel Messi ile kıyaslayan Guardiola, "Haaland'ın gol atmak için takıma ihtiyacı var. O topu aldığında Messi gibi 3-5 kişiyi çalımlayıp gol atamıyor" dedi.

BİR REKOR DAHA GELDİ
Rekorların adamı Norveçli yıldız Erling Haaland, bir rekor daha kırdı. Manchester City'nin Bournemouth ile oynadığı karşılaşmada gol atan Haaland, kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu oldu.
Premier Lig'de 27. golünü kaydeden genç süperstar, Sergio Agüero'nun 26 gollük sezonunu şimdiden geride bıraktı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
1
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
2
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
3
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
4
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
5
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
6
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
7
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
﻿ Feribot seferlerine fırtına engeli   
﻿ Feribot seferlerine fırtına engeli   
﻿ Feribot seferlerine fırtına engeli   
﻿Simeone isyan etti: VAR aleyhimize çalışıyor
﻿Simeone isyan etti: VAR aleyhimize çalışıyor
﻿Simeone isyan etti: VAR aleyhimize çalışıyor
﻿Şenol Güneş: Kalp çırpınıyor, beden gitmiyor
﻿Şenol Güneş: Kalp çırpınıyor, beden gitmiyor
﻿Şenol Güneş: Kalp çırpınıyor, beden gitmiyor
﻿Guardiola Haaland ile Messi'yi karşılaştırdı: Onun takıma ihtiyacı var
﻿Guardiola Haaland ile Messi'yi karşılaştırdı: Onun takıma ihtiyacı var
﻿Guardiola Haaland ile Messi'yi karşılaştırdı: Onun takıma ihtiyacı var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.