﻿Guardiola Haaland ile Messi'yi karşılaştırdı: Onun takıma ihtiyacı var

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımın yıldızı Erling Haaland'ı Lionel Messi ile karşılaştırdı.



"TAKIMA İHTİYACI VAR"

Norveçli forveti; Lionel Messi ile kıyaslayan Guardiola, "Haaland'ın gol atmak için takıma ihtiyacı var. O topu aldığında Messi gibi 3-5 kişiyi çalımlayıp gol atamıyor" dedi.



BİR REKOR DAHA GELDİ

Rekorların adamı Norveçli yıldız Erling Haaland, bir rekor daha kırdı. Manchester City'nin Bournemouth ile oynadığı karşılaşmada gol atan Haaland, kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu oldu.

Premier Lig'de 27. golünü kaydeden genç süperstar, Sergio Agüero'nun 26 gollük sezonunu şimdiden geride bıraktı.

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