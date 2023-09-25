Haaland Premier Lig'de rakipsiz kaldı. Dev kulüpleri ezdi geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, galibiyetlerine kaldığı yerden devam ediyor.
Gök Maviler, ligde 6'da 6 yaparak liderliğini sürdürüyor.
Bu performansta takımın Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın da katkısı büyük yer kaplıyor.
Geçtiğimiz sezon 35 lig maçında 36 gol ve 8 asist üreten Norveçli, istatistikleri adeta altüst etmişti.
Bu sezon 6 lig maçında oynayan Haaland, bu maçlarda da 8 gol ve 1 asist üretti.
Diğer taraftan henüz 6 haftada bu rakamı yakalayan 23 yaşındaki golcüye bazı Premier Lig kulüplerinin toplam golü bile yetişmedi.
Erling Haaland, Premier Lig'in ilk 6 haftasında 11 takımdan daha fazla gol attı.
Bunlar arasında en dikkat çekeni ise City'nin ezeli rakibi Manchester United oldu.
Manchester United takım olarak ligde sadece 7 gol kaydedebildi.
Kırmızı Şeytanlar pahalı kadrosu ve 882.3 milyon Euro'luk kadro değerine rağmen gol üretmede sorunlar yaşıyor.
8 gol atan Haaland'ın arkasında kalan diğer takımlar ise şu şekilde;
Manchester United: 7 gol
Nottingham Forest: 7 gol
Crystal Palace: 6 gol
Wolverhampton: 6 gol
Fulham: 5 gol
Chelsea: 5 gol
Everton: 5 gol
Bournemouth: 5 gol
Sheffield United: 5 gol
Burnley: 4 gol
Luton Town: 3 gol