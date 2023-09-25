Haaland Premier Lig'de rakipsiz kaldı. Dev kulüpleri ezdi geçti

Premier Lig devi Haaland, rekorları alt üst etmeye devam ederken bu sezon şaşırtıcı bir istatistik yakaladı. Norveçli golcü, ezeli rakip Manchester United dahil pek çok kulübün ligdeki gol sayısını geçmeyi başardı.

Haaland Premier Lig'de rakipsiz kaldı. Dev kulüpleri ezdi geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, galibiyetlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Gök Maviler, ligde 6'da 6 yaparak liderliğini sürdürüyor.

Bu performansta takımın Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın da katkısı büyük yer kaplıyor.

Geçtiğimiz sezon 35 lig maçında 36 gol ve 8 asist üreten Norveçli, istatistikleri adeta altüst etmişti.

Bu sezon 6 lig maçında oynayan Haaland, bu maçlarda da 8 gol ve 1 asist üretti.

Diğer taraftan henüz 6 haftada bu rakamı yakalayan 23 yaşındaki golcüye bazı Premier Lig kulüplerinin toplam golü bile yetişmedi.

Erling Haaland, Premier Lig'in ilk 6 haftasında 11 takımdan daha fazla gol attı.

Bunlar arasında en dikkat çekeni ise City'nin ezeli rakibi Manchester United oldu.

Manchester United takım olarak ligde sadece 7 gol kaydedebildi.

Kırmızı Şeytanlar pahalı kadrosu ve 882.3 milyon Euro'luk kadro değerine rağmen gol üretmede sorunlar yaşıyor.

8 gol atan Haaland'ın arkasında kalan diğer takımlar ise şu şekilde;

Manchester United: 7 gol
Nottingham Forest: 7 gol
Crystal Palace: 6 gol
Wolverhampton: 6 gol
Fulham: 5 gol
Chelsea: 5 gol
Everton: 5 gol
Bournemouth: 5 gol
Sheffield United: 5 gol
Burnley: 4 gol
Luton Town: 3 gol

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