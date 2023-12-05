Haber alınamayan engelli vatandaş ölü bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı engelli bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

KAYNAK: İHA
Haber alınamayan engelli vatandaş ölü bulundu

Olay, Yeniyalı Mahallesi Çiçek Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker hastalığı sebebiyle bacağı kesilen Serdar Çetin’den (50) bir süredir haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evin kapısı itfaiye ekiplerince açılırken, Çetin’in hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Çetin’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çetin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

aw092130-01.jpgBir gün önce öldüğü değerlendirilen Çetin’in, kesin ölüm sebebi ise otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

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