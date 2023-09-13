Haber olmak için sokakta tıraş yaptı

İHA'nın haberine göre, Kozlu ilçesinde kuaförlük yapan ve daha önce de saç boyama ve saç kesimi üzerine ulusal yarışmalarda da dereceler elde eden genç kuaför Efkan Çapri, mesleğine yeni bir soluk getirmek istedi.

Kuaför koltuğunu, ekipmanlarını, makas ve tarağını yanına alan Çapri, müşterisini deniz manzarası eşliğinde tıraş etti. Arkadaşı da o anları cep telefonuna kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören video sonrası bazı müşteriler deniz manzarası eşliğinde tıraş olmak istedi.

Mesleğine yeni bir soluk getirmek istediğini söyleyen Çapri, "Zonguldak’ta büyük bir ilgi çekti. Büyük bir izlenme topladık. Dükkanda tıraş yapıyorduk. Bir video çekelim istedik. Koltuklarımızı aldık. Videoyu çekmeye başladık. Video çektik sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Yarışmalara katılıyorum, ödüllerim var. Üçüncülük madalya ve kupası aldım saç boyama ve saç kesim üzerine” dedi.