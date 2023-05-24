Habere yorum yaptılar işten attılar

AirportHaber'de yer alan haberde, havalimanında yaşlı, hasta ve engelli yolculara hizmet veren sağlık hizmeti firması Air Clinic'te işçi kıyımının sürdüğü iddia edildi



İşçi çıkarma haberleriyle gündem olan şirkettin çalışanların talep ve mağduriyeti ile ilgili şikayetleri sonrası personeli işten çıkarma yoluna gittiği öne sürülüyor.



Deprem sonrası yaşanan yoğunluk sebebiyle bazı hasta, yaşlı ve engelli yolculara yeterli ekipman olmadığı için gerekli hizmet sağlanamağı, bu durumu bildiren ve talepte bulunan personelin sorgusuz sualsiz iş akitlerinin sonlandırıldığı iddia edilmişti. AirportHaber, süreçte olayın bambaşka boyuta evrildiğini yazdı.

HABERE YORUM YAPTIĞI İÇİN İŞTEN ATILIYORLAR İDDİASI

Bazı çalışanların işten atılma haberine yorum yaptıkları ve ekipman desteği istedikleri için işine son verildiği iddia edildi.



İşten atılan personellere gönderilen Noter ihtarnamesinde, personellerin AirportHaber'de yayınlanan habere yorum yaptıkları, bu nedenle de iş akitlerinin sonlandırıldığı ifade edildiği öne sürüldü.



Gerekçede ayrıca, çalışanların kendi aralarında kurduğu Whatsapp yazışmalarına da dikkat çekildi. Bu yazışmalar da işten atılma gerekçesi olarak gösterildi.



Air Clinic'in, çalışanların başta ekipman olmak üzere çeşitli talep ve şikayetlerini görmezden geldiği ve ayrıca çözümü işten çıkarmada bulması şaşkınlık yarattı. Çalışanlar ise yaşadıkları mağduriyetlerin çözülmesi için hukuk yoluna başvuruyor.