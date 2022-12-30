New York Times: Antalya’nın Türk kimliği değişebilir

Ukrayna'da yaklaşık 1 yıldır süren ve dünyada derin etkiler yaratan savaş, Türkiye'nin tatil merkezlerinden Antalya'da da büyük değişime yol açtı.

Uzun yıllardır Ruslar arasında popüler olan kente, savaş sonrasında binlerce Rus'un akın etmesi ve ev fiyatlarının fırlaması, uluslararası basında da gündem oldu.

New York Times gazetesi, son dönemde yaşanan Rus akını nedeniyle Antalya'da yaşayan Türklerin artan kiraları ve fiyatları ödemekte zorlandığını yazdı. Antalya’da Rus nüfusunun hızla arttığına dikkat çekilen kapsamlı haberde, birçok dükkanda artık Rusça tabelalar görüldüğü, Antalya'nın adeta “Akdeniz kıyısındaki Moskova”ya döndüğü belirtildi.

Gazeteye konuşan bir genç, “Sanki bir sabah kalkıp Türkçe bir kelime duymaz hale gelmiş gibiyiz. Her şey Rusça. Türkler kenti ülkelerinde yabancı gibi hissediyor” dedi. Bir üniversite öğrencisi de arkadaşlarıyla paylaştığı evin kirasını ödemenin giderek zorlaştığını, çalışmak zorunda kaldığını anlatarak “Antalya'yı onlara vermiş gibiyiz. Ruslara hizmet etmek için yaşadığımı hissediyorum” diye konuştu.

Savaş sonrasında Antalya'ya taşınan 32 yaşındaki İgor Lipin ise, Ukrayna savaşına gitmemek için ülkeden kaçmak zorunda kaldığını belirterek “Ayrıca burası Sibirya'dan daha sıcak” sözleriyle iklimden de memnun olduğunu ifade etti.

SAVAŞ, ANTALYA’DA TANSİYONU DA YÜKSELİTİYOR

Haberde, Antalya'ya taşınan Rusların döviz getirerek ekonomiye yardım ettiği, ancak hızla artan ev fiyatlarının yerel halkın belini büktüğü ve bu durumun kentin sosyal dokusunu değiştirebileceği kaydedildi.

Eylülde Antalya'da yaşayan yabancı nüfusun iki yılda iki kattan fazla arttığı, 177 bini aşkın yabancıdan 50 bininin Rus, 18 bininin de Ukraynalı olduğu açıklanmıştı. Verilere göre kasım itibarıyla kentte yabancıların aldığı ev sayısı da 19 bini geçti.

New York Times, çok sayıda Rus ve Ukraynalının yaşadığı kentte savaş nedeniyle gerilimin arttığına dikkat çekti. Duvarlarda “Katil Ruslar defolun” yazılı afişlere

rastlandığı, Ruslara ait bazı alanların zaman zaman kimliği belirsiz kişilerin saldırılarıyla hasar gördüğü belirtildi.