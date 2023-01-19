19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Murat Gezici'den Sevilay Yılman'a: sen FETÖ'nün dizinin dibinden ayrılmıyordun

Murat Gezici'den Sevilay Yılman'a: sen FETÖ'nün dizinin dibinden ayrılmıyordun

Habertürk canlı yayınında gazeteci Sevilay Yılman ile araştırmacı Murat Gezici arasında tartışma çıktı. Gezici, Yılman'a Ergenekon Davası'nı hatırlatarak, "Ben bu davalara karşı mücadele ederken sen FETÖ'nün dizinin dibinden ayrılmıyordun" dedi. 

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 07:54
Takip Et

Habertürk canlı yayınında FETÖ tartışması. Murat Gezici ve Sevilay Yılman birbirine girdi

Murat Gezici'den Sevilay Yılman'a: sen FETÖ'nün dizinin dibinden ayrılmıyordun
+
Aa
-

Odatv'nin haberine göre, Habertürk canlı yayınında moderatörlüğünü Kübra Par'în yaptığı "Kübra Parla açık ve net" programında gazeteci Sevilay Yılman ile araştırmacı Murat Gezici arasında tartışması çıktı. Gezici, Yılman'a Ergenekon Davası'nı hatırlatarak, "Ben bu davalara karşı mücadele ederken sen FETÖ'nün dizinin dibinden ayrılmıyordun" dedi.

Gezici, "Yarın SADAT'tan birileri milletvekili olarak Meclis'e girecek. SADAT, FETÖ'den daha tehlikeli bir örgüttür" dedi. Bunun üzerine programın konukları ve Kübra Par itiraz etti. 

Murat Gezici, TV 100 yönetimini eleştirmeye devam edince Sevilay Yılman, "Kemal Kılıçdaroğlu kanal yönetiminin özrünü kabul ediyor, size ne oluyor anlamıyorum?" dedi.

"TERBİYESİZLİK YAPIYORSUN"

Bunun üzerine Gezici, herhangi bir isim belirtmeden "Bu ülkede şehit yakınlarına bile küfredildi, siz gidip küfreden adamları övdünüz" dedi. Yılman, "Bana mı diyorsunuz? Çok bel altı vuruyorsunuz, terbiyesizlik yapıyorsunuz" diye çıkıştı.

Gezici, "Bana terbiyesiz diyemezsin, sensin terbiyesiz" diye karşılık verince Yılman da "Terbiyesizsin çünkü biraz önce de benim söylediğim bir şeye de 'FETÖ taktiği' dediniz. Şimdi de 'şehit yakınına küfredene övgü düzdünüz deniniz, Lütfü Türkkan meselesini hatırlatarak. Ayıp ya" ifadesini kullandı.

Devamında öne çıkan sözler şöyle:

Sevilay Yılman: Ben hayatımda ilk defa böyle bir insanla karşılaşıyorum. Ben 17-25 Aralık'ta deliler gibi FETÖ'ye karşı mücadele ederken, Murat Gezici anket yapıyordu, 'cemaat parti kursa yüzde 10'u geçer, iktidarı aşağı indirir diye anket yayınlıyordu.

Murat Gezici: (Ergenekon davasını hatırlatarak) Ben bu davalara karşı mücadele ederken sen FETÖ'nün dizinin dibinden ayrılmıyordun.

Sevilay Yılman: "Ama artık yeter Kübra, ben kalkıyorum. Bu kadar terbiyesiz, ahlaksızlık olmaz."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Gayet iyi izledik o dönemlerde
19.01.2023 08:14
Hepsi tv arşivlerinde kayıtlı,Sevilay Yılman,Aslı Aydıntaşbaş,Nagihan Alçı,Nazlı Ilıcak,Kadri Gürsel,Şirin Payzın,Rasim Ozan Kutahyalı,Akif Beki,Nevşin Mengü,Levent Gültekin,İsmail Küçükkaya hepiniz  
 
ombudsman
19.01.2023 08:11
Akpfetö sevilay da o zaman hem fetöyü hem akp yi savunuyordu. Nasıl çıkar kavgası çıktı herkes bir yerde mevzilendi. İktidarın elinde kamu kudreti olduğundan ağır bastı.  
 
Sade vatandaş
19.01.2023 08:05
Adam bu kadar büyüdüler ve güçlendiler diye % 10 dedi zaten bence %50 yi aşmışlardı çünkü akp seçmenleri akp destek verdiği içn bu şebekeyi bilmiyordu onlarda destek ve sempati ile karşılıyordu  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
1
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
2
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
3
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
4
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
5
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
6
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
7
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Denizli Tavaş SYDV işçi alacak
﻿Denizli Tavaş SYDV işçi alacak
﻿Denizli Tavaş SYDV işçi alacak
﻿Manisa Yunusemre SYDV işçi alacak
﻿Manisa Yunusemre SYDV işçi alacak
﻿Manisa Yunusemre SYDV işçi alacak
﻿Koç Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Koç Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Koç Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Aydın Dihiz geçici işçi alacak
﻿Aydın Dihiz geçici işçi alacak
﻿Aydın Dihiz geçici işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.