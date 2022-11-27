AKP ve MHP'den geri adım sinyali. Anayasa değişikliğine ilişkin dikkat çeken iddia

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Anayasa değişikliği ortam uygun olunca" başlıklı yazısında CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifinin ardından AKP ve MHP tarafından gündeme getirilen Anayasa değişikliği çağrısının ertelendiğini yazdı.

"FARKLI TUTUM ALDILAR"

Yazısında "Bir süredir seçimin tarihi ile iki maddelik Anayasa değişikliğinin eş zamanlı yapılır düşüncesi hakimdi. Son bir haftadır konuştuğum AK Parti ve MHP’nin etkin isimlerinin hiçbirinin böyle bir düşüncesi yok" diyen Sarıkaya, "Hatta geçen hafta TBMM’ye sunulması beklenen iki maddelik Anayasa değişikliği konusunda da geçmişteki tutumlarının ötesinde bir pozisyondalar" ifadelerini kaydetti.

"BÖYLE BİR ORTAMDA UYGUN DÜŞMEZ"

Görüştüğü AKP ve MHP'li isimlerden aktarım yapan Sarıkaya, "Nedenini de en iyi şu cümle ile özetlediler: Bir yandan Suriye’ye kara harekâtını tartışıyoruz, diğer yandan gelecek hafta başı, 5 Aralık’ta Meclis’te bütçe görüşmesi başlayacak. Ardından çok geniş kesimin beklediği EYT var. Böyle bir ortamda Anayasa değişikliğini bekletmenin daha uygun olacağı kanaati oluştu. Zaten aciliyeti de yok. Ortam uygun hale gelince bakarız…" ifadelerine yer verdi.

Sarıkaya şunları kaydetti:

14 MAYIS'TA SEÇİME GİDİLMESİ FİKRİNDEN DE VAZGEÇİLMİŞ

"Seçim için ise her iki partide yönetim birimlerindeki etkin isimlerin görüşü farklı değil.

Her ne kadar 14 Mayıs tarihi daha önce dile getirilmiş olsa da bundan vazgeçilmiş.

Bu arada muhalefet partilerinde oluşan Ramazan’ın başlangıcının bir gün öncesi 16 Nisan Arife günü seçime gidilmesine ilişkin beklentinin de iktidar kesiminde yeri yok.

Gerekçelerini de şu şekilde izah ettiler:

“Cumhurbaşkanı’nın bir dönem daha seçilebileceğine ilişkin veriler ortada iken, dönüp bu tartışmayı güçlü hale getirecek bir değişikliğe gitmenin anlamı yok. Bir ay önce veya sonra olmasının bir gerekçesi de yok. 14 Mayıs’ın demokrasi için önemli gün olması nedeniyle bu tarihe işaret ediliyor ama yaratacağı gereksiz tartışma, getirmesi beklenen etkiden büyük olur. Ha keza 16 Nisan için de durum aynı; bu tarihlerde olmaz. Seçim zamanında, 18 Haziran’da yapılır."

Cumhur İttifakı bileşenlerinin bugün için söyledikleri böyle…