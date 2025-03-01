Habertürk'te canlı yayında Kürtçe tartışması

Habertürk’te Hülya Hökenek’in sunduğu programda gergin anlar yaşandı. Ekrana yansıyan görüntülerde bebek katili Öcalan'ın yapmış olduğu çağrının Kürtçe okunana bölümünün ekranda yayınlanmaması üzerine bir tartışma yaşandı. Canlı yayında tansiyon yükseldi.

Orhan Miroğlu ve Nasuhi Güngör arasında başlayan tartışma, Miroğlu'nun yayını terk etmesiyle neticelendi.

CANLI YAYINDA BÜYÜK GERGİNLİK

AK Parti MKYK Üyesi ve 25-26. dönem Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve Habertürk Yazarı Nasuhi Güngör arasında teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının Kürtçesinin yayınlanmaması üzerine gergin anlar yaşandı.

Miroğlu, "Trump'ın Zelensky'e yaptığı tavrın bir benzeridir bu. Yeter yahu 100 bin kişi öldü. 100 bin kişi bu ülkede Kürtçe konuşulsun diye öldü. Nasuhi bunu bil. Ne dinleyeceğim seni? Ayrılıyorum programdan, lütfen teşekkür ediyorum. Bu dile tahammül edin. Biraz tahammül edin." dedi.

Ekrana yansıyan tartışma devam ederken Miroğlu programı terk etti.